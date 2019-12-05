Engelli öğrencilerin beğenilen şovları

BUGÜN NELER OLDU

MUSIKI Muallim Mektebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrencilerin düzenlendiği sergi ve sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı. Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında engelli öğrencilerin yaptığı binden fazla eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi sonrası Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde hazırlamış oldukları gösterileri sunan özel öğrenciler izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Özel ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.