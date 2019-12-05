Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Engellilerin hayatını kolaylaştıracak son teknolojiler

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak son teknolojiler

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Engellilerin hayatını kolaylaştıracak son teknolojiler
ANKARA Şehir Hastanelerince düzenlenen Rehabilitasyon Teknolojileri Sempozyumu'nda robotik rehabilitasyon, giyilebilir robotlar, yüksek teknolojili protezler, biyonik el, sanal teknolojiler gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak teknolojiler ele alındı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ankara Şehir Hastaneleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, BM verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini, kendi araştırma verilerine göre de Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engellilerin hayatını kolaylaştıracak son teknolojiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN