Engellilerin hayatını kolaylaştıracak son teknolojiler

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Şehir Hastanelerince düzenlenen Rehabilitasyon Teknolojileri Sempozyumu'nda robotik rehabilitasyon, giyilebilir robotlar, yüksek teknolojili protezler, biyonik el, sanal teknolojiler gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak teknolojiler ele alındı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ankara Şehir Hastaneleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, BM verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini, kendi araştırma verilerine göre de Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu söyledi.