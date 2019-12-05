‘Kararı VAR değil hakem verir’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde yaşanan hakem tartışmalarından UEFA'nın inceleme başlattığı asker selamına ilişkin konular hakkında açıklamalar yaptı:Milletimizin de milli takıma olan inancı, desteği en üst seviyede. Ve bunun sonucunda elemelerde grubu ikinci olarak tamamlayarak, finallere katılma hakkı kazandık. Futbolcularımıza, başta Şenol Hoca olmak üzere teknik ekibimize ve federasyonumuza, son dönemde bize yaşattıkları mutluluktan dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Milli Takımımızın sergilediği bu başarılı performanstan ötürü beklentimizi de büyüttük.Çünkü ortada bir de milli takımımızınortaya koyduğu performans var. Önümüzdekisezonda takımlarımızın Avrupa kupalarında daha iyisonuçlar alacağına yürekten inanıyorum."felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR (Video Hakem Uygulaması) sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değildir.VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir."vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtık. Artık başarılı sporcularımız sadece spor alanında değil istedikleri alanda kariyer yapma imkânına kavuştu. Artıkkonusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız."KULÜPLERIMIZIN tıpkı dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini görüyoruz. Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Alt yapı konusunda önümüzde bir Altınordu örneği var. Altınordu çok önemli bir model. Böyle kulüplerin artması hususunda bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız."kültürümüzde ihtiva ettiği manalar sevgidir, barıştır, esenliktir, güvendir. Fransa maçı sonrası soruşturma başlatıyor. Bütün soruşturmalar bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından hassasiyetle takip ediliyor. UEFA soruşturmasından aleyhimize bir karar çıkacağını düşünmüyorum.""SON yıllarda ülkemizi yurt dışında ve dünyanın önemli liglerinde temsil eden genç futbolcularımızın sayısındaki büyük artış bizleri gururlandırıyor. Futbolcularımız, EURO 2020 elemelerinde de göğsümüzü kabarttı. Merih Demiral'ın grup maçlarının en iyi ilk 11'ine seçilmesi ve bütün futbolcularımızın ortaya koyduğu inanç, finallerde başarılı sonuçlar alacağımıza yönelik umutlarımızı artırıyor. Bu gençlerimiz futbolumuzun geleceğidir."