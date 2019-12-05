Rahmetullah’ın hedefi Avrupa’da forma giymek

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BAŞKENT ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah kariyeriyle ilgili konuştu. 20 yaşındaki futbolcu,dedi.Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Rahmetullah, "Hamza hoca geldiğinden beri bizimle sürekli konuşuyor. Yükselen bir performansımız var, 4 maçta 8 puan topladık" dedi. Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Rahmetullah, yarın deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'den çekinmediklerini söyleyerek, "Fenerbahçe köklü bir camia. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi.Rahmetullah, Mert Çetin'in sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya transfer olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "Gençlerbirliği'nin Türkiye genelinde konuşulan bir altyapısı var. İrfan Can Kahveci, Ahmet ağabey, Mert Çetin... İnşallah bundan sonra Berat gider, ben giderim. Benden sonra diğer kardeşlerim de gider. İlker, Abdullah kardeşim var. İnşallah onlar da şans bularak iyi yerlere giderler."