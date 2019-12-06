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Altındağ’da ekipler göreve hazır

karla mücadele ekipleri, ’den gelen “kar yağışı” uyarısı üzerine Altındağ’ın kritik noktalarında yerini aldı

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Altındağ’da ekipler göreve hazır
TÜM teknik ekip ve araç donanımını gözden geçiren, aksaklıkları gideren ve eksikleri tamamlayan Altındağ Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için karla mücadele araç filosunu güçlendirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı ile ekipler seferber oldu. Karla daha iyi mücadele edebilmek ve kış şartlarında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için greyder, küreme aracı, tuzlama aracı, yükleyici iş makinesi, dar ara sokaklarda hizmet veren tuzlama kamyonetleri ve çalışma programını belirleyerek ekiplere bildiren kılavuz araçlar, karla mücadele için göreve hazırlandı.
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Altındağ’da ekipler göreve hazır
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