Çocuklar için Turneye çıktılar

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ANKARA Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ağrılı ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu İlk olarak Ağrı Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 200 öğrenciye 'Her Şeyin Mümkün Olduğu Diyar' adlı oyunu sahneleyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu öğrencileri, daha sonra aynı oyunu Merkez Ozanlar Yatılı Bölge Okulu öğrencileri için de sahneledi. İlk defa tiyatro ile buluşan öğrencilerin, oyun sırasında mutlulukları gözlerine yansıdı. Oyun sırasında öğrencilerde zaman zaman oyunculara eşlik etti. Oyun sonrasında oyuncular, çocuklara balon dağıttı.Kafile başkanı Ahmet Furkan Aydın, Doğu'da tiyatro, müzik vb. aktivitelerle buluşma imkânları kısıtlı olan çocukları, tiyatro ile buluşturmak istedikleri için turneye çıktıklarını söyledi. İlk etapta Ağrı, Kars ve Iğdır'a üç günlük turne düzenlediklerini belirten Aydın, "Şu ana kadar gittiğimiz illerde, yaklaşık 2 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturduk. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız da @asbusosyalsahne instagram hesabımızdan ulaşabilirler" dedi. Çocukların büyük bir keyifle izledikleri 'Her Şeyin Mümkün Olduğu Diyar' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Berk Yalman ise son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte çocukların, akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile dijital oyunlara bağımlı hale geldiklerini ve geleneksel oyunlardan uzaklaşıp, sosyal yönden olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.