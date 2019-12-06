Geleceğin şampiyonları Mamak’tan çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

YOZGAT Dernekler Federasyonu'nun düzenlendiği ve Mamak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'nın şampiyonunu penaltılar belirledi.Normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda Gedik Hasanlı kazanarak turnuvanın Şampiyonu oldu. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan maçı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç tribünden izledi. Spor alanında çalışmalar yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Altyapıya çok önem veriyoruz. Spor okulları açarak geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz.Bugün burada Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.