Gönüllü eğitim ordusu iş başında

BUGÜN NELER OLDU

Yenimahalle Belediyesi'nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü "Üniversite-Ev Projesi" hız kesmeden eğitimlere devam ediyor. Proje kapsamında, Ankara'nın farklı üniversitelerinde okuyan 150 gönüllü, ekonomik ve sosyokültürel açıdan dezavantajlı olan 4-5-6 ve 7'inci sınıf öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak için çalışıyor.Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak eğitimleri sürdüren gönüllüler, Yakacık, Pamuklar ve Barıştepe'de, 50 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor. Cumartesi ve pazar günleri öğrencilerin evlerine iki saat konuk olan gönüllü eğitmenler, evlerde geçirdikleri süre içerisinde çocukların sadece ders ve ödevlerine değil sosyal ve kültürel anlamda gelişmeleri, bilimsel gelişmelerden haberdar olmaları ve toplumsal konularda farklı bakış açılarına sahip olmaları içinde zaman ayırıyor. Ayrıca dönem içerisinde, Çocuk Şenliği, Anıtkabir gezisi, müze gezileri, tiyatro ve sinema etkinlikleri de düzenleyen üniversiteli gençler, Üniversite-Ev projesi dışında çocukların sorgulayıcı ve yenilikçi bireyler olmaları ve genç yaşta üniversite ortamını deneyimlemeleri için her yaz "AGT Yaz Okulunda" projesine de devam ediyor. Öte yandan Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde pilot bir projeyi hayata geçiren gönüllü eğitmenler, "Üniversite-Lise" kapsamında lise çağındaki gençlerle Barıştepe Kurs Merkezi'nde bir araya geliyor.Proje kapsamında her pazar günü kriptolojiden film analizine, astronomiden algı yönetimine birçok konuda interaktif atölyeler yapılıyor.Eğitimde fırsat eşitliliğinin önemini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu proje ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede çocuklar üniversiteli ablaları ve abileriyle derslerine, sınavlarına hazırlanıyorlar" diye konuştu.