Kampüste sigara sınırlaması

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ANKARA Üniversitesi Yönetimi, Merkez Yerleşkesi ve Dışkapı Yerleşkesi içerisinde tüm çalışan ve öğrenciler için geçerli sigara içme alanları belirledi. Üniversite Yönetimi, söz konusu iki yerleşkede belirlediği 10'ar sigara içme alanı için afiş ve çeşitli yollarla bilgilendirmede bulundu. Yönetim, uygulama gerekçesinde, 4207 Sayılı Kanunun, "Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz" ifadelerine işaret ederek, "Bu uygulamanın amacı sizi ve gelecek kuşakları tütün ürünlerinin zararlarından korumaktır" sloganını öne çıkardı. Ayrıca yine kanun gereği, tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılamayacağına vurgu yapıldı.