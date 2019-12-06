Karatenin çınar’ları

BUGÜN NELER OLDU

ANNE 28, Enes 17 ve Sümeyye de 12 yıldır karate sporuyla uğruşıyor. Cengiz Çınar 1980'de karateye başlarken, 22 yıl süreyle aktif sporculuk kariyerini sürdürdü. Emekli polis baba Çınar, uzun zamandır da Türkiye Karate Federasyonu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Genel Koordinatörlüğü'nü yürütüyor. Çocuklarının mühendis veya başka bir işle uğraşmalarını istediğini ancak karate ile ilgilindiklerini söyledi ve şöyle devek etti: "Çocuklarımın değişik işlerde görev almalarını istiyordum. İkisi de 'Biz sporcuyuz, spor yapmak istiyoruz." dediler. İkisi de Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorlar. Enes mezun oldu inşallah Yüksel de lisansa başlayacak. Sümeyye son sınıfta. Yıllardır Milli Takım'da görev yapıyorum. Ben olmasam aile fertlerim derse giriyorlar. Böyle birbirimizi tamamlıyoruz."Çınar ailesinin 43 yaşındaki annesi Sema Çınar, başörtüsü yüzünden müsabakalara katılamadığını söyledi. Çınar, spor yapmayı çok sevdiğini hatırlatarak, "Karateyi çok seviyorum. Eşimle karate yaptığımğz için çocuklar da karateci oldular" dedi. 22 yaşındaki Enes Çınar, anne ve babasının karateci olması nedeniyle branşla çok küçük yaşta tanıştığını söyledi. Enes, "Ben o zamanlar babamın maçlarını izlemeye giderdim. Onun gibi olmak isterdim. Ben de zaten severek başladım" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Sümeyye Çınar, ise şöyle konuşku: Erkekler işin içinde olmadıkları için doğrudan 'sen beni dövebilir misin' diyorlar. Hiçbir şekilde dışarıda kavga etmiyorum. Kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.