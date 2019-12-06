Keçiören Belediyesi’nden emniyete 7 araç

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KEÇIÖREN Belediyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 7 binek aracın tahsis etti. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'müze Keçiören'imizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7 hizmet aracı tahsis ettik. Araç teslimatını böylesine yağmurlu, bereketli ve rahmetli bir havada gerçekleştiriyor olmamız da oldukça anlamlı. Kar, kış, yağmur demeden hizmete devam edeceğiz. Hizmet azmimizi yağmur da, çamur da, kar da durduramaz" dedi. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören'in Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu hatırlatarak, "Nüfus yoğunluğuna göre 1 yıl içerisinde gerçekleşen olay sayısına baktığımızda da sakin ve huzurlu bir kent olduğunu görüyoruz. Emniyet ekiplerimizin olaylara daha seri müdahalesi noktasın da önemli katkı sunacak. Kullanacak polis arkadaşlarımıza da Allah kaza bela vermesin. Şunu da söylemek gerekir ki, Keçiören Belediyesi imkânları dahlinde merkezi idareye her daim destek vermeyi sürdürüyor. Başkanımıza ve Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.