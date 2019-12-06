Madde bağımlıları 3 gecekonduyu ateşe verdi

BUGÜN NELER OLDU

Yangın, Yenidoğan Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde birbirine yakın 3 gecekonduda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Çevrede bulunan inşaat atıklarına itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Boş olduğu belirlenen gecekondulardaki alevler kısa sürede büyürken, bitişiğindeki evlerde oturanlar da tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondulardaki yangına aynı anda müdahalede bulundu. Kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangınlar, diğer gecekondulara sıçramadan kontrol altına alındı. Kundaklamayı madde bağımlılarının gerçekleştirdiğini söyleyen mahalle sakinleri konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi:Burada uyuşturucukullanıyorlar. Herkesburadan taşındı.Geride imkânı olmayangariban insanlarkaldı. Burada uyuşturucusatılıyor. İlkkez kundaklamaolayıyla karşı karşıyayız.Kundaklanangecekondular boş. Boşalıncauyuşturucu kullananlar oraya girip kullanıyorlar.Gece itfaiyeyi ve polisi aradık.Ne yapılacaksa yapılsın. Buboş evler yıkılsın. Yoksa buradacanımızdan olacağız. Polisi tanıyorlar.Polisi gördükleri zamangözünün önünde satmıyor. Aramayaptığı zaman üstünde bir şey yok.Buranın her tarafı taş, toprak polishangi birine baksın.Son 10 sene içinde burada uyuşturucu kullanılmaya başlandı. Birçok insan evlerini terk etti. Terk edince de evler boş kaldı. Bu boş evleri değerlendiriyorlar. Uyuşturucu satanlar burada oturmuyor. Burada fakir fukaranın çocuğunu kullanarak satıyorlar. Gereken neyse yapılsın. Biz tedirginiz. Dün akşam kundaklanan gecekonduların bitişiğindeki evlerde aileler kalıyor. Ya insanlar canından olsaydı? İtfaiye gelmeseydi dolu olan evlerdeki insanlar yanardı.Boş evlerde uyuşturucu içiliyor. Polise söylüyoruz. Gelip alıyorlar. Onun dışında yapılacak kesin bir çözüm gerekiyor. Eskiden böyle değildi. 2003 senesinden beri böyle. 12-13 yaşındaki çocuklar içiyor. Bu boş evler ile ilgili belediyeye gittiğimiz zaman yıkmıyor. Karakola gittiğimiz zaman biz yapamayız diyor. Lütfen bizim sesimizi duyun. Artık buralar uyuşturucudan ve metruk evlerden temizlensin.Uyuşturucu bağımlılarından bıktık. Buranın geneli uyuşturucu kullanıyor. Benim oğlum 20 yaşında. Uyuşturucudan içeri girdi. Ben çare bulamadım. Çocuğumu kurtaramadım. Burada yaşayan çocuklara sahip çıkılsın.Burası rant yeri.Burada dönen Ankara'nınhiçbir yerinde dönmüyor.Çocuklarımız burada.Yatıyordu. Komşu habervermese zehirleneceğizbelki de yanacağız.Bıktık artık. Yorulduk.Polisler sürekli geziyorAllah razı olsun. Bu pisliğintamamen buradan yok edilmesiniistiyoruz. Durumu iyi olan ailelerburadan çocuklarını alıp gidiyorlar.Onlarda boşalan yerleri fırsat biliporada oturup içiyorlar. Kendilerindengeçince nereyi yaktıklarını kendileri debilmiyorlar.