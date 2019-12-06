Madde bağımlıları 3 gecekonduyu ateşe verdi

Yangın, Yenidoğan Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde birbirine yakın 3 gecekonduda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü. Çevrede bulunan inşaat atıklarına itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Boş olduğu belirlenen gecekondulardaki alevler kısa sürede büyürken, bitişiğindeki evlerde oturanlar da tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondulardaki yangına aynı anda müdahalede bulundu. Kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangınlar, diğer gecekondulara sıçramadan kontrol altına alındı. Kundaklamayı madde bağımlılarının gerçekleştirdiğini söyleyen mahalle sakinleri konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi:
NE YAPILACAKSA YAPILSIN
Halis Sönmez:
Burada uyuşturucu
kullanıyorlar. Herkes
buradan taşındı.
Geride imkânı olmayan
gariban insanlar
kaldı. Burada uyuşturucu
satılıyor. İlk
kez kundaklama
olayıyla karşı karşıyayız.
Kundaklanan
gecekondular boş. Boşalınca
uyuşturucu kullananlar oraya girip kullanıyorlar.
Gece itfaiyeyi ve polisi aradık.
Ne yapılacaksa yapılsın. Bu
boş evler yıkılsın. Yoksa burada
canımızdan olacağız. Polisi tanıyorlar.
Polisi gördükleri zaman
gözünün önünde satmıyor. Arama
yaptığı zaman üstünde bir şey yok.
Buranın her tarafı taş, toprak polis
hangi birine baksın.
TEDİRGİNİZ
Hamit Gezer:
Son 10 sene içinde burada uyuşturucu kullanılmaya başlandı. Birçok insan evlerini terk etti. Terk edince de evler boş kaldı. Bu boş evleri değerlendiriyorlar. Uyuşturucu satanlar burada oturmuyor. Burada fakir fukaranın çocuğunu kullanarak satıyorlar. Gereken neyse yapılsın. Biz tedirginiz. Dün akşam kundaklanan gecekonduların bitişiğindeki evlerde aileler kalıyor. Ya insanlar canından olsaydı? İtfaiye gelmeseydi dolu olan evlerdeki insanlar yanardı.
LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN
Serdar Taştan:
Boş evlerde uyuşturucu içiliyor. Polise söylüyoruz. Gelip alıyorlar. Onun dışında yapılacak kesin bir çözüm gerekiyor. Eskiden böyle değildi. 2003 senesinden beri böyle. 12-13 yaşındaki çocuklar içiyor. Bu boş evler ile ilgili belediyeye gittiğimiz zaman yıkmıyor. Karakola gittiğimiz zaman biz yapamayız diyor. Lütfen bizim sesimizi duyun. Artık buralar uyuşturucudan ve metruk evlerden temizlensin.
ÇOCUĞUMU KURTARAMADIM
Güner Çopur:
Uyuşturucu bağımlılarından bıktık. Buranın geneli uyuşturucu kullanıyor. Benim oğlum 20 yaşında. Uyuşturucudan içeri girdi. Ben çare bulamadım. Çocuğumu kurtaramadım. Burada yaşayan çocuklara sahip çıkılsın.
BIKTIK ARTIK
Ergün Keskin:
Burası rant yeri.
Burada dönen Ankara'nın
hiçbir yerinde dönmüyor.
Çocuklarımız burada.
Yatıyordu. Komşu haber
vermese zehirleneceğiz
belki de yanacağız.
Bıktık artık. Yorulduk.
Polisler sürekli geziyor
Allah razı olsun. Bu pisliğin
tamamen buradan yok edilmesini
istiyoruz. Durumu iyi olan aileler
buradan çocuklarını alıp gidiyorlar.
Onlarda boşalan yerleri fırsat bilip
orada oturup içiyorlar. Kendilerinden
geçince nereyi yaktıklarını kendileri de
bilmiyorlar.