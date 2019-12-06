Sanayicilerden yol şikâyeti

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'de sanayi ve üretim alanında önemli bir potansiyele sahip olan Kahramankazan'daki sanayici ve iş insanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Oğuz ve ilçe protokolü burada, sanayici ve iş insanlarının sorunlarını dinledi. Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Oğuz, ilçedeki sanayicilerden kendilerine gelen önemli şikâyetin özellikle Saray bölgesindeki fabrika ve tesislerin çevresindeki yolların bozukluğu konusunda olduğunu söyledi. Oğuz, bu şikâyetin, bölgede çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan altyapı çalışmaları sonucu kazılan yollarda oluşan bozukluğun, tekrar eski haline getirilmemesi yönünde olduğunu kaydetti.Vatandaşlardan yoğun şikâyetler geldiğinin altını çizen Oğuz, belediyelerinin yetki alanında olup olmamasına bakmadan bu sorunu kendi öz kaynaklarıyla çözdüklerini anlattı. Yetki alanında olmamasına karşın cadde ve sokaklarda da asfalt yama, bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirtti. Maliyetinin kendilerine 2 milyon TL olduğunu söyledi. Durumu Başkan Mansur Yavaş'a iki kez ilettiklerini ve bu konuda yaptıkları harcamaları mahsuplaşma yoluyla kendilerinden isteyeceklerini ifade ettiklerini, bir sonuç alamadıklarını anlattı.