Vücudu günde 3-4 kez şişiyor

BUGÜN NELER OLDU

HAMALLIK yaparak geçimini sağlayan (42) Aytekin Üzüm 2017 şubat ayında evine geldiğinde bir anda karnı şişmeye başladı. Hastaneye karın ağrısı şikâyetiyle gittiğinde egzersize bağlı anjiyonörotik ödem tanısı konuldu daha sonra da "Bu hastalığının tanısı yok, sadece sende var" denildi. Doktor 'Bir şeyin yok deyip' eve gönderdi. Gitmedikleri hastane kalmadı. Hastane hastane gezen Aytekin Üzüm, bu süre zarfında çalışamadı. 10 aydır kirayı ödeyemeyen Üzüm, komşularının ve yardımseverlerin desteğiyle geçiniyor. Ev sahibim 'Evden çıkın' diyor. 4 çocuğuna bakmakta zorlandığını söyleyen Üzüm, dernekler sayesinde gıda ihtiyacının karşılandığını 2 yıldır elektriğini ve suyunu yardımseverlerin ödediğini söyledi.Eşi Özlem Üzüm; "Eşim ile birlikte hastanelerde sürünüyoruz. Ben tedavisini istiyorum. Daha sonra iş güç sahibi olsun istiyorum. Yeri geliyor 2-3 günlük ekmekleri ısıtıp çocuklarıma yedirdiğimi biliyorum. Kimseye çıkıp da halimiz bu diyemiyoruz. Düşenin dostu olmaz deniliyor ya aynen öyle. Herkesin kendine göre derdi var"dedi. Vuslat AY