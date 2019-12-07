Adana’dan Ankara’ya transfer oldu

BUGÜN NELER OLDU

SON zamanlarda farklı dallarda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Alaturka Müzik ve Ankara Oyun Havalarının başarılı bayan vokallerinden Yağmur Taş, genç yaşta başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Henüz 23 yaşında olan sanatçı anne tarafından Adanalı. İlk olarak alaturka müzik dalında söz ve müziği Furat Emir'e ait olan "Serserim" adlı eser ile profesyonel müzik piyasasına adım atan Taş, sonrasında fantezi müzik dalında Mustafa Taş ile yaptığı "Bu Aşk Vurur Demiştim" düeti ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından Hüseyin Kağıt ile oyun havaları dalında "Peri misin Cin misin", yine Hüseyin Kağıt ile "Sevmicem" düetleri milyonlara ulaştı. Furat Emir ile birlikte Başkentte Show adında bir müzik eğlence programı sundu. Program yoğunlukları ve program format değişikliği nedeniyle medya işlerine kısa bir süre ara verse de mekan programları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin hemen her noktasında programlara giden ve keyifli sahnesiyle Ankara'nın Sibel Can'ı olarak anılan Yağmur Taş, 14 Aralık Cumartesi günü de Hollanda'da nın en başarılı Türk işletmelerinden Raqqas Lounge'da gurbetçi sevenleriyle buluşacak. Sanatçı her gece başkentte sahne alıyor.