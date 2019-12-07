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A.Gücü için dirilme vakti

7 haftadır galip gelemeyen Başkent temsilcisi, kötü gidişatı bugün maçıyla sonlandırmak istiyor. Teknik patron , oyuncularını sürekli motive ediyor

Giriş Tarihi: 7.12.2019
A.Gücü için dirilme vakti
SÜPER Lig'de son 7 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Ankaragücü bugün evinde Göztepe'yi konuk ediyor. 14. haftaya 9 puanla 17. sırada başlayan ve bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Başkent ekibi 17 puanı bulunan rakibini Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da ağırlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

HEDEF 3 PUAN!
Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Mustafa Kaplan artık galibiyetle tanışmak istiyor. A.Gücü'nün başına yeniden geçen ve henüz 3 puanla tanışamayan Mustafa Kaplan kritik maça oyuncularını da iyice motive etti. Deneyimli teknik adam, bugün oynanacak mücadeleden alınacak 3 puanın önemini oyuncularına tüm hafta ısrarla anlatırken zaman zaman da bireysel konuşmalarla oyuncularından isteklerini aktardı. Kendi taraftarı önünde gelecek 3 puanın herkese yeniden moral olacağını ve ligde tutunmaları adına da camianın gücünün yeniden birleşeceğini de ekibine aktaran Kaplan herkesten 90 dakika boyunca bir an olsun hırslarını kaybetmeden mücadele etmelerini istedi.

ŞUT ÇEKİN!
GÖZTEPE karşısında Mustafa Kaplan hücum oyuncularına da ayrı bir önem veriyor. Rakip kalede daha etkili olmak adına Dever Orgill ve İlhan Parlak ile hafta boyunca özel olarak ilgilenen ve rakip ceza sahasında daha aktif olmalarını isteyen Kaplan ayrıca orta saha oyuncularından da rakip kaleyi gördükleri anda şutları ile gol aramaları gerektiğinin altını çizdi.

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A.Gücü için dirilme vakti
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