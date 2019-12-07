Başkan Demirel seçilmiş kadınları ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

ETIMESGUT Belediye Başkanı Enver Demirel ve eşi İlknur Demirel, Türk kadınına seçme seçilme hakkının tanındığı '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' nedeniyle ilçede seçilmiş kadın belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Etimesgut Belediyesi Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı'nda düzenlenen programa kadın muhtarlar, MHP, AK Parti ve CHP'yi kadın meclis üyeleri katıldı. Tüm kadınların gününü kutlayan Demirel, "5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal Atatürk bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti" dedi. Etimesgut'ta 31 Mart Yerel Seçimlerinde 36 mahalle muhtarlığının 15'ini kadın muhtar adayları kazandı. 45 meclis üyesinin görev yaptığı belediye meclisinde ise 8 kadın meclis yer alıyor.