Başkan Demirel’den çağrı: İhtiyaç sahiplerini bize bildirin

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Enver Demirel, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitini yaparak belediyenin sosyal imkanlarından yararlandırdıklarını belirterek, "Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler gerçekleştirirken, ihtiyaç sahibi, engelli, hasta, yaşlı düşkün, yardıma muhtaç hemşerilerimizi de unutmuyoruz. Aşevimizle 365 gün boyunca 1500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Eti-kart ve şefkat eli projelerimizle binlerce ihtiyaç sahibine destek sağlıyoruz. Engelli ve yatalak hastalarımıza evde bakım hizmeti sunuyoruz" dedi.Demirel; meclis üyelerine, muhtarlara, STK'lara ve duyarlı vatandaşlara seslenerek, "İlçemizde, mahallenizde, sokağınızda, yaşadığınız sitede, apartmanda bizim bilmediğimiz ve takip edemediğimiz kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli vatandaşımız varsa lütfen bize bildiriniz. Bunun vebali, hepimizin üzerine. Kışın evinde bir aile titriyorsa, evinde sıcak bir tas çorba kaynamıyorsa bunun sorumluluğu hepimizindir. Hep birlikte ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Onlara belediyemizin sosyal yardımlarından yararlanmalarını sağlayalım" diye konuştu. İhtiyaç sahipleri, Etimesgut Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak ya da 0312 246 16 85-246 13 86 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.