BOTAŞ evinde kayıp!

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında BOTAŞ, konuk ettiğiAnkara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 geride kapatan BOTAŞ, devre arasına da 37-30 geride girdi. Ankara ekibi, üçüncü çeyreğini 61-37 geride geçtiği maçı 83-49 kaybetti. Süre alan 9 basketbolcunun 5'inin skor ürettiğiDört oyuncusu çift haneli skor üreten konuk takımda Green 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bu sonuçla BOTAŞ, gruptaki 3. yenilgisini yaşadı. Polonya ekibi ise 3. galibiyetini aldı.