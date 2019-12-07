Tayland ipeği başkentte

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK giyim kültürünü bugüne kadar birçok farklı ülkede tanıtan tasarımcısı Ahmet Özceyhan'ın tasarladığı kıyafetler Tayland günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda sergilendi. Özceyhan'ın Tayland ipeğinden yapılmış kıyafetlerden oluşan defilesi büyük alkış aldı. Bu defileyi bu sene Tayland'da da gerçekleştirdiklerini belirten Özceyhan, "Tayland kendi ipeklerini ve tasarımlarını dünyaya anlatmak istiyor ve bunun için dünyada en iyi modacılar kimlerse onları buluyor. Türkiye'den şahsıma bir davet geldi. Ben de gittim Tayland'da üniversitede nasıl yapacağımı Tayland ipeğinin nasıl dikileceğini ve nerelerde nasıl kullanmak gerektiğini anlattım" dedi.