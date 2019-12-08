Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer

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BağlumÖzkent Akbilek Ortaokulu'nda düzenlenen "Başkanım Okulumda" etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Altınok, toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Başarılı olmanın yollarını öğrencilerle paylaşan Altınok, "Gençler inanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Her Türk genci bir Türk bayrağıdır. Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80'i Türkiye'mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak" dedi. Başkan Altınok çocuklara hitaben yaptığı konuşmanın ardından onlardan gelen soruları da yanıtladı. Başkan Altınok, Ahmet Fatih Çiftçi isimli öğrencinin, "Hayatınız boyunca sizi en çok etkileyen kitap hangisidir?" sorusuna, "Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur adlı kitabını iki kere tek solukta okudum" cevabını verdi. Nursena Üstün isimli öğrenci ise başkan Altınok'a öğrencilik hayatındaki en çok sevdiği dersi sordu. Başkan Altınok bu soruya tarih ve sosyal bilgiler diyerek cevap verdi.