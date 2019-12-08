ÇANKAYA’DA YANGIN DEHŞETI

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Çankaya Ayrancı Mahallesi Örgü Sokak'ta 6 katlı apartmanın 2'inci katında sabaha karşı yangın çıktı. İddiaya göre şizofren olduğu belirtilen 36 yaşındaki Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 2. katında oturdukları dairede yangın çıkardı. Alevlerin büyümesi üzerine dumanlar bütün binayı sardı. Balkonlarda mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri Özlem Koçer ve babasını yanmaktan son anda kurtarırken yatağa bağımlı hasta olan 91 yaşındaki Hava Koçer içerde kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi. Apartmanın her yerini kaplayan dumanlardan etkilenen 1'i bebek olmak üzere toplam 10 kişi ambulanslarda tedavi edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlardan bir kısmını tedbir amaçlı ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti. Öte yandan yangına müdahale eden itfaiyecilerden de dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edilenler oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında bina tahliye edildi. Bir süre teras ve balkonlarda mahsur kalan vatandaşlar dumanların arasında kalarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Genç kızların ve kadınların çığlık seslerini duyduğunu belirten karşı binada oturan bir vatandaş, "Önce itfaiyeyi aradım. Daha sonra ise mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalıştım. Yaşlı kadına ıslak battaniye verelim diye düşündüm ama kadın hayatını kaybetmişti" dedi. Yangını çıkardığı iddia edilen şizofren hastası Özlem Koçer, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Yangındayaşamını yitiren Hava Koçer'in (91) cenazesi, Ankara Adi Tıp Kurumu'nda otopsi yapılması ardından ailesine teslim edildi. Yangında eşini kaybeden Süleyman Koçer, yangını çıkardığı öne sürülen şizofreni hastası üvey kızı Özlem Koçer (36) ile taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Koçer, yangında eşinin kendisini uyandırdığını ancak onu kurtaramadığını anlatarak, "Ben hanımla aynı odada yatıyorum. Hanım, 'bitişik odada bir şey var, kalk da bir bak' dedi. Gittim baktım ki alevler sarmış ortalığı. Hanımın gözleri görmüyor, kalçaları kırık, bacağı kırıktı. Odaya tekrar dönemedim, kapı tutuşmuştu. Dönüp hanımı alamadım. Kızım fırlamış balkona çıkmış, oradan mutfaktan da dışarıya çıkmış. Ev kullanılmaz hale gelmiş, dış kapıya kadar yanmış" dedi. Hava Koçer'in cenazesi, Elmadağ ilçesinde ikindi kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.