Gölbaşı Belediyesi’nden Türkiye’ye örnek karar

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Gölbaşı'nda yeni yapılan binalarda uygulanma şartı getirilen Gri Suların Geri Kazanılması projesi Gölbaşı Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre Gölbaşı'nda yapılacak olan her yeni yapı gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilecek. Küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılmasıyla faturalarda yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilecek. Konutlarda yüzde 50 su tasarrufu sağlanırken, ticari işletmelerde de yüzde 60'ın üzerinde su tasarrufu sağlanabilecek.Genellikle evsel atık suyun yüzde 50 ile 80'i gri sudan oluşuyor. Gri su geri kazanım sistemleriyle, konutlarda yüzde 50 su tasarrufu sağlanabiliyor. Bu oran otel, yurt gibi ticari işletmelerde yüzde 60'ın üzerine çıkabiliyor. Gri suların geri dönüşümü ve kullanım suyu olarak kullanılması tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50'ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor.Grisu; siyah su haricinde duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulara deniyor. Sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerdiği belirtilen gri suların, evsel atık sular içinde en büyük orana sahip olduğu kaydedildi. Genellikle evsel atık suyun yüzde 50-80'i gri su içermekte. Özel tesis ve sistemlerde arıtılan gri sular, insan teması olmayan alanlarda rezeruvarlarda, çamaşır yıkama, park, bahçe sulama, araç yıkama gibi alanlarda kullanılabilmekte.Dünyanındoğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıktığını anımsatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Su tasarrufunda bir suyun bir kereden fazla kullanımı öne çıkmaktadır. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu sistemi ilçemizde yapmaya karar verdik ve belediye meclisimizden karar aldık. Bu Türkiye'de ilk kez bir belediyenin uygulamaya koyacağı ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje. Bu nedenle bu kararı alan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ederim. Gölbaşımıza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.