‘Golün ofsayt olup olmaması mühim değil’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İstanbul'a umutlu geldiklerini ancak skoru koruyamadıklarını söyledi.diyen tecrübeli teknik adam, "Golden sonra skoru koruyamadık, topa sahip olamadık. Skoru koruma iç güdüsüyle tamamen geriye yaslandık böylece maç Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Pas yapamadığımız, hücumda çoğalamadığımız, birlikte hareket edemediğimiz bir maç oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin ilk golünün ofsayt olup olmamasının bir önemi yok. Fenerbahçe hak ederek kazandı" diye konuştu. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu da öven Hamzaoğlu,dedi.