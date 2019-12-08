Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Görme engellinin tasarladığı program

Görme engellinin tasarladığı program

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Görme engellinin tasarladığı program
Yıllar önce Irak'tan gelerek Türkiye'ye yerleşen 22 yaşındaki görme engelli Ahmet Settar, yaşadığı zorluklardan yola çıkarak dünyada 600 bin görme engelli bireyin kullandığı özel bir yazılım programı hazırladı. Türkiye'de aldığı eğitimle binlerce engelli vatandaşın hayatını kolaylaştıran Settar'ın azmi görenleri hayran bırakıyor. Hayatında yaşadığı zorluklardan yola çıkarak azmetti ve görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir video yazılım programı geliştirdi. Iraklı gencin yaptığı o program şimdi dünya genelindeki 600 bin görme engellinin hayatını kolaylaştırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görme engellinin tasarladığı program
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN