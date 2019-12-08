Görme engellinin tasarladığı program

BUGÜN NELER OLDU

Yıllarönce Irak'tan gelerek Türkiye'ye yerleşen 22 yaşındaki görme engelli Ahmet Settar, yaşadığı zorluklardan yola çıkarak dünyada 600 bin görme engelli bireyin kullandığı özel bir yazılım programı hazırladı. Türkiye'de aldığı eğitimle binlerce engelli vatandaşın hayatını kolaylaştıran Settar'ın azmi görenleri hayran bırakıyor. Hayatında yaşadığı zorluklardan yola çıkarak azmetti ve görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir video yazılım programı geliştirdi. Iraklı gencin yaptığı o program şimdi dünya genelindeki 600 bin görme engellinin hayatını kolaylaştırdı.