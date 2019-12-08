Kırıkkale’de arılar kış uykusuna yatırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'dekış mevsimi dolayısıyla bal arıları kış uykusuna yatırılıyor. Kırıkkale'de 25 yıldır arıcılık yapan emekli öğretmen Hanefi Liman (65), arılarını kış uykusuna yatırmadan önce dondurucu soğuktan korumak için yoğun mesai harcıyor. Bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 15 dereceleri buluyor. Bu nedenle kovanlar dondurucu soğuk, yağmur ve kardan etkilenmemesi için çeşitli aparatlarlar ile önlem alınıyor. Arıların açlıktan ölmemesi içinde kovanlara yeterli miktarda bal konuluyor. Arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere neden olan, halk arasında "arı kenesi" olarak bilinen "varroa" parazitine karşı kovan içi "bayvarol şerit" verme işlemi gerçekleştiriliyor.