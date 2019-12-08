Öğrencilere çevre konusunda profesyonel destek

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KeçiörenBelediyesi geri dönüşüm ve çevre bilinci konusundaki bilgilerini Köşk Anaokulu öğrencileriyle paylaştı. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temiz çevre konusundaki çalışmalarıyla model olurken, tecrübelerini de aktarmayı da sürdürüyor. Köşk Anaokulu öğrencilerine Keçiören Belediyesi eğitim konusunda destek oldu. Geri dönüşüm kavramını tanımak, çöplerin ayrıştırılması davranışını kazanmak amacıyla yapılan eğitim seminerinde öğrenciler geri dönüştürülebilir atıkların kaynağından ayrı toplanması konusunda bilgilendirildiler. Ayrıca çevre kirliliği ile ilgili bilgi alarak, çevreyi koruyup temiz tutacaklarına dair de söz verdiler.