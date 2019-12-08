Osmanlıspor bugün Altay’ı ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Batıkent Tesisleri'nde Mustafa Dalcı'nın yerine göreve gelen teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanı 40 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynayan mor-sarılılar, sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Osmanlı Stadı'nda bugün yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.