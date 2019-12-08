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Tekerlekli sandalyede tango

Tekerlekli sandalyede tango yapan ve Meydan, öğrendikleri figürlerle görenleri hayran bırakıyor

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Tekerlekli sandalyede tango
Bedensel engelli İrem Dürüst ve Emre Meydan, Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesindeki öğretmenleri Zeynep Elif Uysal ile Bahatinaz Yılmaz'ın teşvikiyle tango yapmaya başladı. Öğrendikleri figürlerle tekerlekli sandalye üzerinde dans eden gençler, hem ön yargılara meydan okuyor hem de izleyenlerin beğenisini topluyor. Başarı öyküsünü anlatan Emre Meydan, iki yaşında balkondan düşerek omurilik felci geçirdiğini, belden aşağısının tutmadığını söyledi. Meydan, dans etmeye başlamadan önce tango yapanları izleyerek, "Acaba ben de yapabilir miyim?" diye düşündüğünü, zamanla hiçbir şeyin buna engel olmadığını fark ettiğini dile getirdi. Engellerini aştığını ve hayata daha çok bağlandığını vurgulayan Meydan, "Tango, özgürlüğü öğretiyor. Ölçülerini sınırlandırmıyorsun, zorluyorsun ve aşıyorsun. Zamanla bunu nasıl geliştirebileceğini de öğreniyorsun" dedi.
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