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24 saat ilçemizi takip ediyoruz

Giriş Tarihi: 9.12.2019
24 saat ilçemizi takip ediyoruz
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, gece gündüz demeden gerek vatandaşla gerekse esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Köse'nin son ziyaret adresi gece mesaisi yapan Boğaziçi ve Küçükkayaş esnafı oldu. Berberinden taksi durağına, dolmuş şoförlerinden restoranlara kadar birçok esnafı ziyaret eden Köse, "24 saat ilçemizi takip ediyor, esnafımızın beklentilerini yerinde öğrenmek için, sokakta oluyoruz" dedi. Vatandaşların istek ve taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her çalışmayı Mamaklıların yaşamını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Bunun içinde ilçemizde yaşayan herkesle bir ve bütün olmak için sürekli irtibat halinde oluyor, gönüllere dokunuyoruz "dedi.
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