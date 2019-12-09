3 kız kardeşin tek isteğı protez bacak

Keçiören'de yaşayan Türkmen aile, 1,5 yıl önce Musul'dan Türkiye'ye sığındı. Türkmen ailenin son 3 çocuğu doğuştan engelli. Kimyasal silahların etkileri 3 kardeşte devam etti. Elleri ve ayakları olmayan Âmine(9),Asel (7) ve Ayşe'nin (1) yaşları büyük ancak bedenleri küçük. Baba Mohammed Abbas, "Çocuklarım parka gitsin, elleri ve ayakları olsun istiyorum. Tek isteğim bu" diye konuştu. Çocuklarının tedavisi için gelen Abbas ailesi 3 kızı için hastane hastane gezdi. Ancak bir çözüm bulamadı. Kardeşlerin en büyüğü olan 12 yaşındaki Aya'nın hiçbir engeli yok. Anne Rasha Yunus 9 yaşındaki Amine'ye hamileyken kimyasal bombadan etkilendi. 2 yıl sonra Asel'i dünyaya getiren Anne Yunus peş peşe engelli doğan kızları için Erbil'e hastaneye gitti. Doktorlar 5 yıl çocuk yapmamaları gerektiğini aileye söyledi. Bunun üzerine Mohammed-Rasha çifti 5 yıl bekledi. 2018 yılında kucaklarına Ayşe'yi alan aile 3.kızlarının da engelli doğduğunu öğrenince Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Ancak Anne Rasha Yunus hastalığının ne olduğunu öğrenemedi. Engelli Ailenin tek isteği kızlarına protez el ve ayak.

EL VE AYAK PROTEZ İSTİYORUZ

"Biz Türkmenler çocukları çok seviyoruz" diyen boya ustası 35 yaşındaki Baba Mohammed Abbas, Musul'da 2008 Eylül ayında bomba patladı. Eşim hamileydi. Kimyasaldan etkilendi. İlk kızımız (12)Aya, bombadan önce sağlıklı dünyaya geldi. Amine, Asel ve Ayşe engelli doğdu. Eşimi Erbile hastaneye götürdüm. Doktor ilaç verdi eşime. Türkiye'ye geldik. Burada bize yardımcı olurlar dedim. Şehir hastanesine gittik. Doktora 3 çocuğum da aynı engelle doğdu. Neden oluyor diye sorduk bilemediler. Amine'ye kendimce ayak yaptım. Ayşe şuan 1 yaşında belki protez şuan için olmaz ama 2 kızıma Amine ve Asel'e el ve ayak protez istiyoruz" dedi.

PROTEZ OLURSA YÜKÜM HAFİFLEYECEK

Kızları için protez isteyen anne Rasha Yunus, "Kimyasal bomba attılar. Her yer karanlıktı. Bombalar patlarken Amine'ye 1 aylık hamileydim. Doğurduktan sonra Erbil ve Bağdat'a doktora gittik. Kimyasaldan dolayı hastalık kapmışsın dediler. Asel'e hamile kaldım. Asel de dünyaya gelince elleri ve ayakları yoktu. İkisinin de boyları kısaydı. Gün geçtikçe büyümediler. Bacakları gelişmedi. Doktor 5 yıl beklememizi, çocuk yapmamamızı söyledi. 5 yıldan sonra Ayşe'ye hamile kaldım. 1 yıl önce Ayşe doğdu. Yine aynı şekilde doğdu. İlk kızım 12 yaşında sağlıklı. Hiçbir engeli yok. Ne olduysa kimyasal saldırıdan sonra oldu. Şimdi küçük hepsi zorluğu pek anlaşılmıyor ama kızlarım büyüyünce ne yapacağım? El ve ayak protez olsa yüküm hafifleyecek" diye konuştu.