Ankara’ya yakışan bir ilk

BUGÜN NELER OLDU

BUGÜN Ankara'da açılış töreni yapılacak satranç turnuvasında Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'dan sporcular mücadele edecek.Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Green Park Otel'de gerçekleştirilecek kupanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvili katılacak. RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteklediği turnuvada, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından kurulu karma takımlar yarışacak. 1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası'nın yapılacağı 2020 yılından önce düzenlenecek ilk satranç turnuvası cumartesi sona erecek.