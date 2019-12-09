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’ya yakışan bir ilk

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Ankara’ya yakışan bir ilk
BUGÜN Ankara'da açılış töreni yapılacak satranç turnuvasında Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'dan sporcular mücadele edecek. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa Ankara'da düzenlenen Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nın açılış töreni bugün gerçekleştirileek. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Green Park Otel'de gerçekleştirilecek kupanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvili katılacak. RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteklediği turnuvada, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından kurulu karma takımlar yarışacak. 1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası'nın yapılacağı 2020 yılından önce düzenlenecek ilk satranç turnuvası cumartesi sona erecek.
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Ankara’ya yakışan bir ilk
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