Başkentliler ‘Kırmızı Kış’ ile tanıştı

BUGÜN NELER OLDU

başkentlileri "Kırmızı Kış" ile tanıştırıyor. Festival Fatih Erkoç'un sahne aldığı görkemli bir davetle kapılarını açtı. Açılış renkli görüntülere sahne oldu. Büyük bir kortej ekibinin gösterisiyle karşılanan davetliler açık havada kurulan buz pateninin ve dev kızak rampasının heyecanını yaşadılar. Yine alanda yer alan birbirinden eğlenceli lunapark oyuncakları büyük küçük herkese keyifli anlar yaşattı. Gecede, profesyonel dansçılar tarafından gerçekleştirilen dans ve ışık gösterileri izleyenleri büyüledi. Dans gösterisinin ardından sahneye çıkan DJ Aksak sergilediği performansla davetlilere eğlence ve müzik ziyafeti yaşattı. Festival, 9 Şubat tarihine kadar haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlayacak.