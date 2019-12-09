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Ben tek başıma bir şövalyeyim

Cam kemik hastası , Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın () dünyasını değiştirdiğini söyledi. Erkol, öğrendiği tel kırma sanatı ile kendisine yepyeni kapılar açmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Ben tek başıma bir şövalyeyim
DOĞUŞTAN cam kemik hastası (Osteogenesis imperfecta) 41 yaşındaki Serap Erkol Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aktepe KEÇMEK kurslarında 4 yıl takı tasarım, Tepebaşı KEÇMEK'te de 2 yıl tel kırma kurslarına katılarak kendini yeniden keşfettiğini dile getirdi. Erkol, özellikle tel kırma el sanatının bir aşk olduğunu dile getirerek duygularını şöyle anlattı: "Tellere dokununca sanki onlara yeniden hayat verdiğimi hissetmeye başladım, bir şey ortaya çıkarma hissi muazzam bir his. Bir işe yaradığını hissetmek ve kendi ellerimle özgün, hayallerimi yansıttığım eserler ortaya çıkarmak beni bambaşka dünyalara sürüklüyor, ortaya çıkardığım ürün bazen bir günde bitiyor bazense 1,5 ayda." Tel kırma sanatı ile tepsi, masa örtüsü, şal çerçeve, namaz örtüsü, cüzdan yapan Erkol'un en büyük hayali ise ürettiği eserleri herkesin göreceği bir sergi açmak. Her durumda pozitif olmaya çalıştığını da vurgulayan Serap Erkol, "Soruna sorunla yaklaşmayı sevmiyorum, ben tek başıma bir şövalyeyim, kendi hayat savaşımı veriyorum" ifadesini kullandı.
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