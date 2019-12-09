Bu hastane alışılmışın dışında hizmet verecek

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geleneksel ve tamamlayıcı tıp konseptli ilk sağlıklı yaşam merkezi, son teknoloji ile dizayn edilen alt yapısı ve uzman kadrosu ile kapılarını açtı. Angora CLNC adıyla farklı alanlardan uzman hekimleri çatısı altında toplayan merkez, müşterek muayene anlayışıyla hizmet verecek. Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa sağlık sektörünün önde gelen temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Alışılagelmiş tedavi uygulamalarına yeni bir bakış açısı kazandıran merkez sağlıklıyken sağlığı koruma hedefiyle, hastalığın nedenini sorgulayarak önleyici tedbirler sunuyor. Hastalığa sebep olan nedenler de kapsamlı incelemeden geçecek.