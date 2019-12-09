Müzik bana ümit veriyor

Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olan ve öğrencilere işitme engelli çocuklara uygulanan "müzikle konuşma" dersleri veren çello sanatçısı Serkan Özlü'ye bir yıl önce MS tanısı konuldu. Uzun süre ilaç tedavisi gören 42 yaşındaki Özlü, iki ay önce yaşadığı denge problemleri sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedavi görmeye başladı.

MÜCADELEYE DEVAM

Tedavinin zorluklarını ve hastalığın stresini çello çalarak gideren Özlü, 35 yıldan beri ilgilendiği müziğin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Özlü, müziğin insanın iyi hissetmesini sağladığını belirterek, "Müzik bana umut veriyor. Sonuçta bir seneden beri bu karamsar durumun içindeyim. Müzikle uğraştığımda duygusal anlamda daha iyi hissettiğimi düşünüyorum" diye konuştu. MS'in el kaslarını zayıflattığını ve işi gereği ellerinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Özlü, "20-30 senemizi vermişim mesleğime, sanatçıyım, sanatımı yaparken şu an ister istemez birtakım zorluklarla karşı

karşıya geliyoruz ama mücadelemiz devam ediyor" dedi.



YAŞAMA SEVİNCİNİ ARTIRIYOR

Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sorumlusu Prof. Dr. Evren Yaşar tedavinin başarılı olabilmesi için hastanın da bunu istemesi gerektiğini vurguladı. Yaşar, Özlü'nün de bu rehabilitasyon sürecine dahil olduğunu dile getirdi. Yaşar, MS gibi kronik hastalıklarda hastaların psikolojisinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Özlü'nün müzikle ilişkisinin yaşama sevincini artırdığını kaydetti.