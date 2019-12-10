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TESADÜFEN başladığı ahşap oymacılığında kendini geliştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli sanatçı 67 yaşındaki Emir Ali Elitok, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan 15 metrekare alandaki atölyede 25 yıldır ahşaba şekil veriyor. Eski kereste, çam ve gürgen gibi ahşapları el emeği göz nuru ile işleyerek binin üzerinde yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşya ile organik oyuncakları garajında sergiliyor. 2 metre uzunluğunda 37 kilogram ağırlığın da yaptığı tespih ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.Mini atölyedeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, tespih, organik ve hareketli oyuncak, tarihi eser maketleri, kılıç, kalkan, baston, heykel, sandık ve bunlara benzer birçok muhtelif eşya yapıyor. İstanbul, Ankara, Kırşehir gibi illerde de sergi açtığını dile getiren Elitok, çocukları çok sevdiğini ve plastik oyuncaklardan uzak durması için yaptığı organik oyuncakları ekonomik olarak sattığını söyledi.