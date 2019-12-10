Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ambulans şoförleri hünerlerini yarış pistinde gösterdi

Ambulans şoförleri hünerlerini yarış pistinde gösterdi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Ambulans şoförleri hünerlerini yarış pistinde gösterdi
Ankara'da görevli ambulans şoförleri yarış pistinde hünerlerini sergiledi. Çeşitli parkurlarda yarışan sürücüler, en fazla puanı toplamaya çalıştı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Ambulans Sisteminin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla yapılan etkinlikler devam ediyor. Müdürlük tarafından, sağlık sisteminin önemini vurgulamak ve çalışan personelin moralini artırmak için "ASTE All-Star" yarışması düzenlendi. Ankara'da görevli 27 ambulans şoförü; güvenli sürüş teknikleri, kontrollü hızlanma, etkili fren kullanımı, ayna kontrolü, uygun şerit tercihi, manevra kabiliyeti ve etkin park etme etaplarında hünerlerini sergileyerek en fazla puanı toplamaya çalıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ambulans şoförleri hünerlerini yarış pistinde gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN