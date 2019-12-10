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Atık kağıttan çanta üretiyor

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Atık kağıttan çanta üretiyor
BUKET Arıca (43) 2008 yılında yönetici asistanı olarak çalıştığı işinden istifa edip, atık kağıtlardan çanta üretimine başladı. Arıca, "Bu işi sadece satış için değil ağaçların ve gereksiz kullanılacak kağıtların kurtarılmasında rol oynamak için de yapıyorum" dedi. Ankara'da özel bir firmada yönetici asistanı olarak çalışan Buket Arıca, 2008 yılında görevinden istifa ederek çocukluk hobisi olan atık kağıtlarla ilgilenmeye başladı. Çevreden topladığı atık kağıtlar ile evde çanta üreten Arıca, bu çantaları ilk olarak çevresindekilere hediye etti. Olumlu tepkiler alan Arıca, 2 yıl sonra ürünlerini internetten satışa sundu. Gelen talepleri karşılamakta zorluk çeken Arıca, evinin bir odasını atölyeye çevirerek, hobisini mesleğine dönüştürdü. Arıca, katıldığı fuarlarda da kağıt çantaların satışını yapıyor.
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Atık kağıttan çanta üretiyor
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