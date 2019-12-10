Bağımlılık tedavisine beslenme desteği

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BESLENME ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın bağımlılıkların tedavisinde beslenme terapisinin büyük destek sağladığını söyledi. Yalçın, beslenme terapisinin tedavide başarı şansını artırdığını belirtti. Zülal Yalçın'ın verdiği bilgilere göre başta alkol olmak üzere tüm bağımlılıkların üstesinden gelmek zorlu bir mücadele gerektiriyor. Tedavinin başarısını arttırmak için altta yatan biyokimyasal dengesizlikleri tespit etmek, bağımlılıktan kurtulmaya engel olan kaygı ve depresyonun genetik faktörlerini ele almak önemli. Bağımlılık tedavisine başlayan herkesin genellikle multivitamin de dahil olmak üzere temel bir beslenme desteği alması gerekir. Besin takviyesi, laboratuvar test sonuçlarına göre ayarlanır.