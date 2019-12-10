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Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

’da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi. Araç sürücüsü Harun A., otomobilin üzerine çıkarak polisi engellemeye çalıştı

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı
OLAY, önceki gün öğle saatlerinde Mamak'taki Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki otomobili durdurdu. Sürücünün evraklarını kontrol eden polis ekipleri, otomobilin trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.
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Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı
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