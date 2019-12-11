Altındağ’da eller konuştu

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde işaret dili öğrenen çocuklar, Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulundaki öğrenciler için işaret diliyle gösteri sundu. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye çocuklar, işitme engelli arkadaşları için işaret diliyle tiyatro gösterisi sunarak, şarkılar söyledi ve halk oyunu gösterisi yaptı. Altındağlı çocuklar, işaret dili öğretmeni Özge Beyhan, drama öğretmeni Mustafa Baysal, halk oyunları öğretmeni Fatih Akyol ile çalışarak hem yeteneklerini hem de duyarlılıklarını gözler önüne serdi. Altındağ Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu öğrencisi 200 işitme engelli çocuk, neşe dolu anlar yaşadı.Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki programa katılarak çocukların neşesine ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklar bizim için çok güzel ve çok özel. Özel çocuklarımız ise çok kıymetli. Onların gözünde ışıltıyı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Bugün burada sergilenen gösteriye emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok anlamlı ve çok özel bir iş çıkardılar. Oldukça başarılı bir biçimde canlandırdıkları tiyatro oyununu işaret diliyle oynadılar. Çocuklarımızın her birine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" dedi