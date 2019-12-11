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’nın ‘en ballı’ günleri başlıyor

Bu yıl ilki düzenlenecek olan 12 - 15 Aralık 2019 tarihleri arasında ’nde düzenlenecek. Bal Günleri’nde bilimsel konferansların yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Ankara’nın ‘en ballı’ günleri başlıyor
TÜRKIYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği desteğiyle MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl Ankara'da ilki gerçekleştirilecek olan 'Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri' 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Altınpark Fuar Merkezi A Salonunda düzenlenecek. 'Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri'nde katılımcılar, eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak. Katılımcılar bal ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek. Girişlerin ücretsiz olacağı Bal Günleri sabah saat 10:00'dan 20:00'ye kadar gezilebilecek. Özellikle bal meraklılarının bal, bal mumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, ana arı, arıcılık malzemeleri, baldan üretilen ürünler (pastalar, içecekler, kozmetik, temizlik ve sağlık ürünleri) hediyelik ve organik ürünlere ulaşabilecekleri Ankara Bal Günleri'nde 'Balın sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu florasının gündem oluşturması, bal ve ürünlerinin insan sağlığı açısından öneminin vurgulanması hedefleniyor.
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Ankara’nın ‘en ballı’ günleri başlıyor
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