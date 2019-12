Dünya pistlerinde 3 Türk

BUGÜN NELER OLDU

MOTOSIKLETTE 2020 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası ve Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda podyum için yarışacak. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 28 Eylül'de Fransa ayağındaki ilk yarışı birinci sırada tamamlayarak "superbike"de birinci olan ilk Türk sporcu unvanını alan Toprak, 2020 sezonunda yeni takımı PATA Yamaha ile şampiyonluk mücadelesi verecek. MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl elde ettiği birincilikle 15 yaş 115 günle Grand Prix tarihinin birinciliğe ulaşan en genç pilot olmayı başaran Can Öncü ise Turkish Racing Team takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışacak. Can, Kenan Sofuoğlu'nun mücadele ettiği ve 5 sezon şampiyonluk kazandığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden ikinci Türk sporcu olarak kayıtlara geçecek. Can'ın ikizi Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla Moto3 Dünya Şampiyonası'nda pistlerde Türkiye'yi temsil edecek.