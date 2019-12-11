Gölbaşı’nda rekor borç ödeme

BUGÜN NELER OLDU

MECLIS toplantısında bilgilendirme yapan Başkan Şimşek, son 3 yılda belediyenin bütçesinin ilk defa fazla verdiğine dikkat çekerken, 8 ayda toplamda 56 milyon 726 bin 796 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Diğer yıllara göre emlak ve harç gelirlerinin düşmesine rağmen bütçe fazlası verdiklerini söyleyen Şimşek "Son iki yılda toplamda 83 milyon 709 bin 802 lira bütçe açığı verilmişken, 2019 yılında on bir ayda bütçemiz 8 milyon 588 bin lira fazla verdi. Bunu uygulamaya başladığımız tasarruf tedbirleriyle başardık" dedi. Emlak gelirlerinde de bütçe tahminlerinin üstünde tahsilat yapıldığının altını çizen Şimşek "Bina vergileri için bütçede tahmini tahsilat 17 milyon, arsa vergileri olarak ise tahmini tahsilat 20 milyondu. Biz bu oranın da üzerine çıkarak arsa vergilerinde 23 milyon 520 bin 214 lira, bina vergilerinde ise 19 milyon 751 bin 133 lira tahsilat yapmayı başardık" dedi. Göreve geldikleri günden bugüne kadar toplamda 56 milyon 726 bin 796 lira ödeme yaptıklarının altını çizen Şimşek, bunun 22 milyon 291 bin 944 lirasının kredili borçlar, 31 milyon 869 bin 796 liralık ödemenin piyasaya olan borçlar, 2 milyon 565 bin 54 liranın da emekli olan veya işten ayrılan personele ve emekli ikramiyesi olduğunu dile getirdi. Şimşek, belediyenin kredili ve piyasaya olan borcunun toplamda 96 milyon 243 bin 929 lira olduğunu söyledi.