‘Hayallerim için Türkiye’yi seçtim’

"Avrupa atletizm tarihinin bir parçası olmaktan çok mutluyum" diyen Türkiye adına koşan Kaan Kigen Özbilgen, "Aslında daha önce de bu başarı gelmeliydi. Geçen Dünya Şampiyonası öncesi ayak parmağım kırıldı ve 6 hafta antrenman yapamadım. Bu nedenle madalya kazanma şansını kaçırdım"
dedi. Avrupa rekoru sonrasında kendi adına dünya rekoru kırmanın kolay olmadığını kaydeden Özbilen, "Şimdiki hedefim, 2.04 altında koşarak Tokyo'da olimpiyat madalyası kazanmak olacak" dedi. Kenya kökenli bir atlet olarak Türkiye için koşma sürecini anlatan Özbilen, şunları söyledi: "Türk bayrağı altında koşmaktan çok memnunum. Türk vatandaşı olmak için para veya bir söz almadım. Önder Özbilen, Kenya'da genç yetenekleri seçiyordu ve onu ikna etmek bir yılımı aldı. Hayallerimin ardından koşmaya devam edeceğim. Avrupa'da en iyi olmak, sadece bizim inandığımız bir hayaldi. Şimdi ise olimpiyat madalyası hayalimizin peşinden koşacağız."
"BOLU VE ERZURUM İDMAN YAPMAK IÇIN EN İYİ YERLER"
Türkiye'de ve yurt dışında antrenman yaparak maratonlara hazırlanan Kaan Kigen Özbilen, "Türkiye'de yaz döneminde Bolu ve Erzurum antrenman yapmak için en iyi lokasyonlar. Kış döneminde ise en iyi maratoncular ılıman iklime sahip Kenya ya da Meksika'da antrenman yapıyor" şeklinde görüş belirtti.
Sağlıklı beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Özbilen, "Türk mutfağını çok beğeniyorum. Tas kebabı ve tantuni çok güzel. Asitli içecekleri hiç içmiyorum. Fast food tarzı hazır yemeklerden ve abur cuburdan uzak duruyorum. Doğal besinler tüketiyorum"
diyerek sözlerini tamamladı.