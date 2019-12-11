‘Hayallerim için Türkiye’yi seçtim’

BUGÜN NELER OLDU

"Avrupa atletizm tarihinin bir parçası olmaktan çok mutluyum" diyen Türkiye adına koşan Kaan Kigen Özbilgen,dedi. Avrupa rekoru sonrasında kendi adına dünya rekoru kırmanın kolay olmadığını kaydeden Özbilen, "Şimdiki hedefim, 2.04 altında koşarak Tokyo'da olimpiyat madalyası kazanmak olacak" dedi. Kenya kökenli bir atlet olarak Türkiye için koşma sürecini anlatan Özbilen, şunları söyledi: "Türk bayrağı altında koşmaktan çok memnunum. Türk vatandaşı olmak için para veya bir söz almadım. Önder Özbilen, Kenya'da genç yetenekleri seçiyordu ve onu ikna etmek bir yılımı aldı.Türkiye'de ve yurt dışında antrenman yaparak maratonlara hazırlanan Kaan Kigen Özbilen,Sağlıklı beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Özbilen,diyerek sözlerini tamamladı.