Keçiören’de 20 günde 25 kişiye iş

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KEÇIÖREN Belediyesi Kariyer Ofisi, bu hafta mülakata gönderilen vatandaşların 3'üne daha iş imkânı sağladı. Keçiören Belediyesi hizmet binasında istihdama dönük çalışmalarını sürdüren Kariyer Ofisi'nin 65 firma, 1091 üye ile birlikte faaliyetleri devam ederken, 20 günlük sürede toplamda 25 kişiyi yeni işleriyle buluşturdu. Kariyer Ofisi'nde toplamda 79 iş ilanı yayınlanmış olup şuanda 59 iş ilanı aktif olarak yayında, 20 ilan ise personel alımının ardından pasif konuma düştü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İstihdam seferberliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Kariyer Ofisi planlamamız olumlu sonuçlar veriyor. İşsizlik problemini kamu ve özel teşebbüs temsilcileriyle el ele vererek aşacağız. Bu hafta belediyemizin servisiyle mülakata götürdüğümüz 21 vatandaşımızdan 3'üne daha iş imkânı sağladık" dedi.