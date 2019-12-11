Kukla aşkıyla 35 yıl

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro Tempo, organizasyonunu yaptığı ve bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Kukla Festivali ile dünyanın çeşitli yerlerinden kukla tiyatrosu gruplarını da başkentilerle buluşturuyor. Tiyatronun kurucusu Haluk Yüce, 35 yıl önce sadece çocuklara yönelik tiyatro yapma fikriyle yola çıktıklarını, zamanla seyirci kitlelerini çeşitlendirdiklerini söyledi. Yüce, kendilerini hala "çocuk tiyatrosu" olarak tanımladıklarını vurgulayarak, "Çocuk ve gençlere yönelik tiyatro yapıyoruz ama bunun yanında yetişkinlere de sesleniyoruz. Çünkü kuklanın kendine has olağanüstü bir büyüsü var. Bu büyüyü yetişkinlerle de paylaşmayı istiyoruz." diye konuştu. Kukla sanatına yetişkinlerin ilgisininin giderek arttığını ifade eden Yüce, "Yaptığımız festival de yetişkinlerin kuklayı keşfetmelerine imkan sağlıyor" dedi.Tiyatro Tempo'nun bugün geldiği noktanın yola çıkarken kurduğu hayallerin de ötesinde olduğunu dile getiren Yüce, sözlerine şöyle devam etti: "Bu tiyatroyu 35 yıl ayakta tutmanın sırrı adanmışlık, sevmek, yaptığımız işe ve kuklanın gücüne inanmak. Kukla sanatının sahne sanatları içinde farklı bir yerinin olduğunu düşünüyoruz. O inancımızın karşılığını da görüyoruz." Yüce, 35 yılda büyük bir aile haline geldiklerini, oyunların çok büyük bir kısmında yazarından afiş tasarımcısına ve besteciye kadar aynı ekiple çalıştıklarını belirterek, 35. yıl kutlamalarını bu yol arkadaşları ve her zaman kendilerini destekleyen seyircileriyle birlikte yaptıklarını aktardı. Tiyatro Tempo Direktörü Marina Yüce de popüler olmayan bir sanat dalıyla ilgilenen özel bir tiyatronun 35 sene ayakta kalmasının bir mucize olduğunu söyledi. Bu başarının hem seyircilerin desteğinden hem de kukla tiyatrosunu azim ve istikrarla sürdürmelerinden kaynaklandığını belirten Marina Yüce, şöyle konuştu: "Tiyatro temponun oyunlarıyla büyümüş, tiyatro sevgisi kazanmış eski izleyicilerimiz, şimdi de çocuklarını alıp oyunlara geliyorlar, 'Ben çocukken sizi şu okulda izlemiştim' diyorlar. Bu çok hoş bir duygu. Sadece biz çok mutlu olmuyoruz, aynı zamanda o kişi de bizi aynı yerde bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuğuyla aynı lezzetti tattığını ifade ediyor. Bazen de bir genç geliyor ve 'Ben kreşteyken sizi izledim ve sonra da tiyatrocu olmaya karar verdim' diyor. Bunlar gerçekten çok güzel duygular."