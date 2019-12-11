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Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti

Keçiören’de okulda rahatsızlanan ilkokul birinci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Bakanlık olayla ilgili soruşturma açtı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti
ANKARA'DA bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi. Keçiören' deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştı. Okul yöneticisi çocuğun sara nöbeti geçirdiğini sandı. Köksal önce okulun karşısındaki sağlık ocağına ardından hastaneye gönderildi. Rahatsızlanan öğrenci Mert Yağız, hastaneye kaldırılırken sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı.Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. Köksal'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

BAKANLIK INCELEME BAŞLATTI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.
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