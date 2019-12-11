‘Rusya’nın aldığı ceza bizi mutlu etmez’

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli atletler Yasemin Can, Aras Kaya ve Ayetullah Aslanhan basın toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Kros Şampiyonası'nda oldukça başarılı olduklarını vurgulayan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "1 altın 1 gümüş madalya ile ülkemize döndük. 26 şampiyonada 40 madalya aldık, 28 tanesini son 5 yılda aldık. Krosta da Avrupa'nın zirvesine yaklaşıyoruz. 47 ülkenin katıldığı yerde 4'üncü sıradayız" diye konuştu.Türkiye'nin doping konusunda en güvenilir ülkelerden olduğunu söyleyen Çintimar, "Dopingle mücadele ile ilgili en iyi ülkelerden biriyiz. Bunu Avrupa ve dünya da kabul ediyor. TMOK Başkanı ve doping ile mücadele ajansına teşekkür ediyorum. Bu kolektif bir çalışmanın ürünü. Biz doping konusunda dünyanın en güvenilir ülkelerinde biriyiz. Çocuklarımız tertemiz koşuyor" ifadelerini kullandı. Dünya Anti Doping Ajansı'nın (WADA) Rusya'ya verdiği 4 yıl men cezası hakkında Çintimar, "Birilerinin aldığı cezadan mutlu olmak bize yakışmaz, umarım hakka girmeme konusunda temiz yarışma konusunda aklanırlar ve yarışırlar. Bize orada kota düşer mi gibi bir yaklaşımımız olamaz. Şu ülke, bu ülke olmasın biz daha başarılı oluruz diye bir düşüncemiz yok" dedi.ÇOCUK Atletizm Koordinatörü Halil Akkaş: "Ayetullah gençlerde ikincilik kazandı. Kendi yaptığım başarının üzerine çıkılması beni çok mutlu etti. O zor parkurda zaferle ayrılmayı başardılar. Bize rahat çalışma imkanı verdiği için başkanıma da teşekkür ederim."ÜLKESINE 4. kez altın madalya kazandırdığı için çok gururlu olduğunu ifade eden Yasemin Can, "Performansımı yükselterek ülkemizi olimpiyatlarda ve diğer şampiyonalarda aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu."BEN 2016 yılında Avrupa Şampiyonu olmuştum, bu seferde aynı başarıyı yapmak istiyordum olmadı ikinci oldum. Önümüzdeki seneler daha iyisi olacak.""ÜLKEME gümüş madalya kazandırdım. Kürsüde asker selamı verdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübüm F.Bahçe'ye, başkanıma, hocalarıma teşekkür ediyorum."